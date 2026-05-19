San Luis: el sector comercial en alerta por la caída del consumo
Las mediciones alcanzaron niveles críticos y encendieron las alertas en el rubro, que reporta una de las retracciones más marcadas del país.
Según datos difundidos por la Cámara de Comercio de la capital, las familias ajustan estrictamente sus gastos ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costos. Esto se traduce en una baja generalizada de las ventas en supermercados, locales de ropa y otros rubros.
El impacto es más agudo en sectores específicos.
En el rubro panadero, las empresas advierten caídas interanuales de hasta el 87%.
Empresas nacionales con sucursales en la provincia también visualizan que San Luis se ubica entre las jurisdicciones con las bajas más pronunciadas en ventas a nivel nacional.
El menor flujo de clientes, sumado a la suba de tarifas y costos fijos, provocó cierres de locales comerciales, especialmente en el microcentro de la capital puntana y de igual modo en Villa Mercedes.
La situación derivó en pérdida de empleos y un aumento en la cantidad de locales con carteles de alquiler.
Comerciantes consultados señalan que la situación se mantiene desde hace varios meses y reconocen sobre la dificultad para sostener las estructuras de costos con los niveles actuales de facturación.
La Cámara de Comercio pidió medidas para sostener la actividad y recuperar el poder de compra de los hogares, mientras el sector evalúa el impacto de la retracción en el empleo formal de la provincia.
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