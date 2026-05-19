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Preocupación

San Luis: el sector comercial en alerta por la caída del consumo

Las mediciones alcanzaron niveles críticos y encendieron las alertas en el rubro, que reporta una de las retracciones más marcadas del país.

Por redacción
| Hace 2 horas
Los guarimos reflejan un complejo escenario en la provincia. Foto: Cámara Argentina de Comercio.

Según datos difundidos por la Cámara de Comercio de la capital, las familias ajustan estrictamente sus gastos ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costos. Esto se traduce en una baja generalizada de las ventas en supermercados, locales de ropa y otros rubros.

 

 

El impacto es más agudo en sectores específicos.

 

 

En el rubro panadero, las empresas advierten caídas interanuales de hasta el 87%.

 

 

Empresas nacionales con sucursales en la provincia también visualizan que San Luis se ubica entre las jurisdicciones con las bajas más pronunciadas en ventas a nivel nacional.

 

 

El menor flujo de clientes, sumado a la suba de tarifas y costos fijos, provocó cierres de locales comerciales, especialmente en el microcentro de la capital puntana y de igual modo en Villa Mercedes.

 

 

La situación derivó en pérdida de empleos y un aumento en la cantidad de locales con carteles de alquiler.

 

 

Comerciantes consultados señalan que la situación se mantiene desde hace varios meses y reconocen sobre la dificultad para sostener las estructuras de costos con los niveles actuales de facturación.

 

 

La Cámara de Comercio pidió medidas para sostener la actividad y recuperar el poder de compra de los hogares, mientras el sector evalúa el impacto de la retracción en el empleo formal de la provincia.

 

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