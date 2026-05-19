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Una camioneta cayó a un pozo perforado por la Municipalidad

Fue en la esquina de Alerdi y Justo Daract, donde la Comuna dejó un enorme pozo que no fue advertido por el conductor. Por la profundidad de la perforación pudo haber sido peor. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una camioneta que circulaba a paso lento por la esquina de Alberdi y Justo Daract se cayó a un pozo que la Municipalidad de San Luis había realizado y dejó con muy pocas medidas de señalización y casi ninguna de seguridad. Producto del hecho, el rodado quedó con daños varios.

 

 

A juzgar por la profundidad del pozo realizado por el municipio, el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho mayores que las roturas que tuvo la camioneta Hyundai gris que el martes a la mañana pasó por el trabajo de los obreros. Tras el hecho, el espacio fue perimetrado con una cinta de “Peligro”.

 

 

A los pocos metros de la perforación, quedó el rodado luego de ser sacado por una grúa, con las cubiertas y parte de la carrocería con las marcas de la caída.

 

 

 

 

 

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