Una camioneta cayó a un pozo perforado por la Municipalidad

Una camioneta que circulaba a paso lento por la esquina de Alberdi y Justo Daract se cayó a un pozo que la Municipalidad de San Luis había realizado y dejó con muy pocas medidas de señalización y casi ninguna de seguridad. Producto del hecho, el rodado quedó con daños varios.

A juzgar por la profundidad del pozo realizado por el municipio, el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho mayores que las roturas que tuvo la camioneta Hyundai gris que el martes a la mañana pasó por el trabajo de los obreros. Tras el hecho, el espacio fue perimetrado con una cinta de “Peligro”.

A los pocos metros de la perforación, quedó el rodado luego de ser sacado por una grúa, con las cubiertas y parte de la carrocería con las marcas de la caída.