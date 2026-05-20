Escándalo en Deportes: denuncian "jefes duplicados" y sospechas en compras

Una gravísima denuncia pública sacudió las estructuras de la Secretaría de Deportes de la provincia tras revelarse el insostenible organigrama con el que funciona el área actual, desnudando una abultada masa salarial dentro del aparato estatal.



En el programa "San Luis en el Link", emitido por Radio Digital San Luis, el periodista Johny Concia expuso con dureza el desmanejo administrativo del sector. “Yo veo el organigrama y es tremendo. Me meto en Deporte, que es lo que veo, y hay una cantidad impresionante de sueldos. En la categoría de deporte federado conviven hasta cuatro jefes para cumplir exactamente la misma función", alertó, señalando una multiplicación injustificada de cargos sin lógica operativa alguna.



Pero las irregularidades no se detienen en la superposición de funcionarios. La denuncia también puso la lupa sobre el destino de los fondos públicos y los mecanismos de contratación para los Juegos Intercolegiales. Concia sembró fuertes sospechas sobre los millonarios gastos en mochilas y merchandising, advirtiendo sobre un alarmante patrón de favoritismo: "Siempre gana el mismo proveedor", sentenció.



Lo expuesto en el programa deja al descubierto una preocupante falta de transparencia institucional dentro del Ente de Deportes. Mientras el organigrama se sobrepobla de sueldos políticos y las adjudicaciones directas repiten siempre el mismo beneficiario, los recursos que deberían destinarse de forma eficiente a los deportistas puntanos quedan bajo esquemas que carecen de un control real.

