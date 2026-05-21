Gremios docentes exigen prórroga y revisión en la inscripción a interinatos y suplencias

El proceso de inscripción para interinatos y suplencias del ciclo lectivo 2027 ha desatado un profundo malestar en la comunidad educativa de San Luis. En las últimas horas, los principales gremios del sector salieron a manifestar públicamente su preocupación y a exigir la intervención urgente del Ministerio de Educación de la provincia, señalando una serie de irregularidades, modificaciones sorpresivas e impedimentos que atentan contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.



Por un lado, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) Seccional San Luis, emitió un duro comunicado en el que calificó de "arbitraria, incoherente e injusta" la normativa vigente. Desde el sindicato denunciaron el anuncio imprevisto de las fechas y el "exiguo espacio de tiempo" otorgado para realizar el trámite.

Comunicado de UDA. Foto: redes sociales UDA.



Asimismo, cuestionaron la obligatoriedad de presentar títulos académicos que ya habían sido validados anteriormente y alertaron sobre una preocupante cláusula que prohíbe la inscripción según la edad del postulante, lo cual definieron como una violación constitucional a la libertad de trabajo.



Para UDA, todo este escenario se ve severamente agravado por el "desmantelamiento de las Juntas de Clasificación Docente" en las tres regiones educativas de la provincia, un reclamo histórico que aún no ha obtenido soluciones institucionales.



Ante este panorama, el gremio solicitó formalmente al ministro de Educación no solo la extensión del período para anotarse, sino también una "revisión completa de todo el procedimiento".



En sintonía con este reclamo, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XXIII formalizó un pedido de prórroga dirigido a la Directora de Gestión Educativa, Nancy Carrizo.

Comunicado de AMET. Foto: redes sociales AMET.



El sindicato argumentó que la extensión del plazo es indispensable debido a "dificultades técnicas y problemas en la plataforma" de inscripción, sumado a los recientes cambios en los requisitos solicitados y las demoras para conseguir los decretos de designación y el concepto profesional.



Finalmente, desde AMET advirtieron que la superposición del cronograma con el cierre del trimestre escolar, la Feria de Ciencias y los actos del 25 de Mayo sobrecarga la labor de los educadores, dificultando la correcta carga de datos.



Los representantes sindicales concluyeron que otorgar una prórroga "permitirá que los docentes más calificados puedan inscribirse", garantizando así un sistema de selección mucho más amplio, justo y diverso para el sistema educativo puntano.

