Buscan declarar "persona no grata" a Mónica Becerra

Mónica Becerra, la diputada libertaria que votó en contra de miles de familias de la provincia.

La Juventud Peronista ingresó formalmente ante el Concejo Deliberante de Villa Mercedes un Proyecto de Resolución que busca declarar "persona no grata" a la diputada nacional, Mónica Becerra. La iniciativa surge como respuesta directa al voto de la legisladora libertaria en la Cámara Baja del Congreso, donde se manifestó en contra de la continuidad del régimen de tarifas de gas denominado "Zona Fría".



El documento, dirigido a la presidenta del órgano legislativo local, Silvina Galetto, fue firmado por referentes de la militancia juvenil. En los fundamentos de la presentación, los solicitantes expresaron que la decisión de Becerra representa un "grave perjuicio para miles de familias de Villa Mercedes y de toda la provincia de San Luis", impactando de forma directa sobre la economía de los hogares en un contexto social sumamente complejo.



Para la Juventud Peronista, el accionar de Becerra reviste una particular gravedad institucional debido a su condición de ciudadana villamercedina.



Subrayan que Becerra accedió a su banca legislativa con el mandato de representar los intereses de la comunidad puntana, por lo cual consideran que debió priorizar el bienestar colectivo por sobre cualquier alineamiento político circunstancial.



El proyecto de resolución consta de cuatro artículos en los que se formaliza el repudio institucional y se establece que, en caso de ser aprobado por el cuerpo de concejales, se remita una copia fiel de la declaración tanto a la Cámara de Diputados de la Nación como a los distintos medios de comunicación de la región.

