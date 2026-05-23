“Siento una frustración muy grande, me robaron las piernas para ir trabajar y estudiar”

Para entrar y salir de la Villa Deportiva, además de pagar, hay que cumplir con un protocolo al que solo le resta instalar una máquina detectora de metales. Así de riguroso es el sistema, pero lo que sucedió el jueves a la noche, puso a las autoridades en una posición incómoda y en el ridículo.

A Tomás “Tomy” Espinosa, que junto a sus compañeros del equipo Estancia Grande van con frecuencia al predio del Estado, previo pago de un canon que esta semana fue de más de 200 mil pesos, figurativamente ‘le cortaron las piernas’ porque los delincuentes lo despojaron de una motocicleta que utilizaba para trasladarse desde La Punta, para trabajar y estudiar en la universidad, donde cursa la carrera del Kinesiología.

El robo fue con total impunidad y desenmascaró la mentira de un sistema de vigilancia que no existe. “La moto estaba en la playa, ahí la dejé cuando fui a entrenar, donde ahora nos enteramos que no hay cámara de seguridad, solo algunos vigiladores. Y, más grave aún es que la cámara de seguridad que está en ingreso no funciona, está como de adorno", dijo el joven.



Lo ocurrido le ha causado “una frustración grande” a Tomy, a su familia y a todos sus amigos. Pagaban para estar tranquilos y la moto fue sacada del predio sin que nadie viera nada.



El futbolista, además de dejar el rodado con la correspondiente traba, se llevó el casco, es decir que la persona que se robó la moto salió con la cara descubierta o se trajo un casco. “Por lo sucedido, la Villa Deportiva parece tierra de nadie, el ladrón salió con mi moto con total tranquilidad, advertido de que no funciona el único sistema de vigilancia”, cuestionó el joven.

“Ojalá aparezca!!!”, expresó ante la luz de esperanza de algunos datos que han surgido. “Si la Policía y la Justicia hacen las cosas bien, quizás pueda recuperar la moto” que Tomy Espinosa usaba para viajar desde La Punta al Hospital “Ramón Carrillo” y con frecuencia a ir a entrenar a la vulnerable Villa Deportiva.