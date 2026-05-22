Caos en Bolivia: cuatro muertos y cientos de migrantes atrapados por bloqueos

La agudización del conflicto social en Bolivia ha alcanzado un punto crítico. Tras 22 días ininterrumpidos de cortes de ruta en contra de la administración del presidente Rodrigo Paz, las manifestaciones ya registran un saldo trágico de cuatro personas fallecidas, violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y una creciente crisis humanitaria que paraliza el transporte de cargas y pasajeros en todo el país.



Uno de los focos más preocupantes es la situación de vulnerabilidad en la que quedaron cientos de extranjeros. Según registros oficiales, alrededor de 250 migrantes originarios de Venezuela y Colombia se encuentran varados e inmovilizados en territorio boliviano.



Estas familias intentaban retornar a sus países de origen desde Chile cuando fueron sorprendidas por los bloqueos. Juan Arroyo, delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, confirmó que actualmente se les está brindando asistencia humanitaria de emergencia en las terminales de transporte.



La tensión en las rutas cobró la vida de un menor de 12 años. La ministra de Salud, Marcela Flores, detalló que el niño falleció al no poder recibir asistencia médica oportuna debido a la imposibilidad de transitar por las vías bloqueadas.



A este drama se sumó un violento estallido social en la región oriental de Santa Cruz, tras un trágico accidente de tránsito protagonizado por dos agentes antidrogas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

El vehículo oficial embistió a una motocicleta, provocando la muerte instantánea de una mujer y su hija, y dejando a un hombre en terapia intensiva. La indignación comunitaria no tardó en escalar, derivando en un feroz ataque por parte de una multitud hacia las instalaciones policiales en Santa Fe de Yacapaní.



La Voz/Redacción.