SAN LUIS - Domingo 17 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Domingo 17 de Agosto de 2025

Más 8 millones de votantes

Bolivia elige este domingo nuevo presidente

El empresario socialdemócrata Samuel Doria Medina  y el ex presidente y político liberal Jorge Tuto Quiroga son los principales candidatos. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Bolivia vivía este domingo electoral con 7.567.207 habitantes eligiendo nuevo Presidente en todo el territorio nacional y otros 369.931 que lo harán desde 22 países.

 

El padrón electoral boliviano habilita a 7.937.138 votantes, quienes decidirán qué autoridades conducirán el Estado Plurinacional en los dos cargos principales, pero también en la Asamblea Legislativa, que será renovada, precisó la agencia de noticias Xinhua.

 

Los candidatos favoritos en las elecciones presidenciales de Bolivia son, según las últimas encuestas pre electorales, el empresario de centro-derecha y autodefinido como socialdemócrata Samuel Doria Medina y; muy cerca, en segundo lugar, el ex presidente y político liberal, totalmente contrario al “socialismo del siglo 21”, Jorge Tuto Quiroga, de acuerdo con datos del sitio RFI.

 

Si los pronósticos se mantienen, ambos candidatos pasarían a una  segunda vuelta, significando esta situación el final de 20 años de  hegemonía del Movimiento al Socialismo MAS, carcomido por  diferencias internas.

 

El medio francés advirtió que otra podría ser la historia si los  estudios de opinión vuelven a equivocarse como en el pasado.

 

Bolivia afronta la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas y la crispación política está en máximos en medio de una  profunda fragmentación.

 

Los sondeos previos arrojaron que existe una franja del 33% del  electorado que iría al voto blanco, nulo o bien se mantiene indeciso.

 

Los analistas arriesgan que el beneficiario en ese caso sería Andrónico Rodríguez, de la Alianza popular, con una visión estatista y en la línea del MAS, sigla que no participará en esta elección.

 

Evo Morales fue inhabilitado para participar en los comicios actuales  y está distanciado del presidente saliente, Luis Arce.

 

Lo que comenzó como una alianza forjada en las calles derivó en  acusaciones de golpe de Estado, divisiones en las bases y una  disputa  que podría marcar el fin de una era y un giro a la derecha, plantea un informe del sitio France 24.

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden votar más de 60.000 ciudadanos bolivianos, en 24 escuelas, informó a Noticias Argentinas el Gobierno de la CABA.

 

