Aceptó su culpa en el accidente que mató a un joven en Unión y evitará ir a prisión

Flavio Danel Aguada enfrentó este martes por la mañana la audiencia que cerró una causa que lo tuvo casi ocho meses bajo investigación. Frente al tribunal de Villa Mercedes, aceptó su culpa por el accidente ocurrido en la localidad de Unión, donde un joven murió y otro resultó herido, y evitó ir a prisión mediante un acuerdo abreviado.

El hecho ocurrió la mañana del 25 de febrero de 2024, cuando Aguada circulaba en un Renault Sandero por la avenida Antonio Dassa y, al girar de forma antirreglamentaria hacia la calle Máximo Barthel, impactó con una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes. Uno de ellos, Augusto Nieto, murió en el acto por un fuerte golpe en la cabeza; el otro sobrevivió con heridas.

Durante la audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir. El tribunal, a cargo del juez Mauro D’Agata Henríquez, tuvo por presentada la propuesta y ordenó la entrega inmediata de su carnet de conducir.

El fiscal Ernesto Lutens representó al Ministerio Público, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Bautista Rivadera. Aunque la querella había sido notificada, no se presentó. La sentencia será emitida en los próximos días, pero el acuerdo ya marca el final de una historia que dejó una familia sin consuelo y a un conductor con el peso de una culpa asumida.