30°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

30°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

Puente derivador

Cayó de su moto en avenida del Fundador y resultó lesionada

Una mujer perdió el control de su moto en la avenida del Fundador, donde el pavimento fue levantado hace dos semanas por mantenimiento y aún no fue reasfaltado.

Por redacción
| Hace 2 horas

Una motociclista resultó lesionada este lunes por la tarde al caer en la zona del puente derivador, sobre la avenida del Fundador. Según testigos, la mujer habría perdido el control del vehículo por las irregularidades del pavimento, que fue fresado por tareas de mantenimiento y todavía no fue reasfaltado.

 

Vecinos del sector aseguran que la calzada presenta huellas profundas y desniveles peligrosos. “Hasta los autos se mueven cuando pasan por ahí”, relató un testigo que presenció el operativo.

 

La víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Central "Ramón Carrillo", fuera de peligro.

 

 
