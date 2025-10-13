Cayó de su moto en avenida del Fundador y resultó lesionada

Una motociclista resultó lesionada este lunes por la tarde al caer en la zona del puente derivador, sobre la avenida del Fundador. Según testigos, la mujer habría perdido el control del vehículo por las irregularidades del pavimento, que fue fresado por tareas de mantenimiento y todavía no fue reasfaltado.

Vecinos del sector aseguran que la calzada presenta huellas profundas y desniveles peligrosos. “Hasta los autos se mueven cuando pasan por ahí”, relató un testigo que presenció el operativo.

La víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Central "Ramón Carrillo", fuera de peligro.