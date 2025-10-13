  • Nuestras redes
29°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

Intensa búsqueda

Un video muestra el encuentro del doble femicida con el remisero desaparecido

Se trata de una filmación captada en la noche del martes 7 de octubre, última vez que se lo ve con vida al chofer. Hallaron su billetera

Por redacción
| Hace 3 horas
Martín Palacios tiene 49 años

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el doble femicida Pablo Laurta y el remisero Sebastián Palacios, quien se encuentra desaparecido, se encuentran en Concordia, Entre Ríos, para emprender viaje hacia Córdoba.

 

El video al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas es del martes 7 de octubre por la noche en la terminal de micros de Concordia. Allí Palacios esperó a Laurta, quien se acercó con un bolso, saludó al conductor y se subió al vehículo, un Toyota Corolla blanco.

 

 

 

 

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

 

Aunque nada llamaba la atención, todo cambió horas después. Los familiares del remisero denunciaron su desaparición y días más tarde Laurta concretó los femicidios de su ex pareja y ex suegra, y luego secuestró a su hijo.

 

Ahora, tras atar cabos de la relación entre Luarta y Palacios, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, lugar donde una antena captó la última señal del celular del remisero.

 

Los investigadores confirmaron que en la habitación donde se resguardó el acusado con su hijo en Entre Ríos hallaron la billetera de Palacios, lo que incrementa la hipótesis de que pudo haber otro crimen en este caso-

 

