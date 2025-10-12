  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

Autopista Serranías Puntanas

Una familia venía a San Luis desde Mendoza, volcaron y murieron un bebe y un joven

Un bebé de dos meses y un joven de 18 años murieron luego de que un Honda Fit volcara este domingo a la altura de Alto Pencoso. La familia, oriunda de Mendoza, viajaba en dirección a San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

Este domingo por la tarde, alrededor de las 16, personal de la Comisaría 29ª intervino en un grave accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso.

 

En el lugar, un automóvil Honda Fit color gris oscuro volcó y quedó apoyado sobre su techo, con importantes daños en la carrocería y objetos personales dispersos en la calzada. El vehículo circulaba en sentido Este-Oeste y transportaba a una familia oriunda de Mendoza.

 

Tras el siniestro, varias personas resultaron con lesiones de diversa consideración. Ambulancias del Centro de Salud de Balde y del SEMPRO asistieron a las víctimas.

 

Cinco personas fueron atendidas en el lugar: un bebé de 2 meses y un joven de 18 años fallecieron en el acto, mientras que dos mujeres de 23 y 40 años fueron trasladadas al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con lesiones de distinta gravedad. Un hombre de 44 años también fue derivado para su atención médica.

 

Efectivos policiales, bomberos, Policía Científica y personal de la División Criminalística de la UROP N°5 realizaron las pericias correspondientes.

 

Por disposición del fiscal adjunto de Instrucción 1, Juan Pablo Díaz Estopiñán, se ordenó la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o sustancias al momento del accidente.

 

Las actuaciones continúan para establecer las causas del trágico vuelco.

 

