  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Lunes 13 de Octubre de 2025

EN VIVO

Tuvieron que rescatar a un camionero

Otro grave accidente en la Autopista de las Serranías Puntanas

Su cabina quedó totalmente destruida al impactar a otro transporte con una carga de ladrillos. El accidente ocurrió este lunes a la madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

Por redacción
| Hace 1 hora

Otro accidente de magnitud y que dejó como saldo un hombre de 35 años muy lesionado, sucedió este lunes, alrededor de las 03:30, en la Autopista de las Serranías Puntanas, muy cerca del puente de la ruta provincial N°3, en la ciudad de San Luis.

 

Un camión colisionó a otro que circulaba en igual sentido y el chofer que, al parecer se quedó dormido, quedó atrapado. Tras ser rescatado por los bomberos y policías, de urgencia lo llevaron a un centro asistencial.

 

El impacto fue impresionante. El compartimiento del conductor herido quedó en estado irreconocible y en la carpeta asfáltica quedó tirada la carga de materiales de construcción que llevaba en otro rodado, entre ellos ladrillos.

 

El accidente fue en el kilómetro 785, a la altura de los barrios Padre Mujica y Néstor Kirchner. Ambas unidades habían salido desde Mendoza.

 

El otro conductor no sufrió lesiones.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo