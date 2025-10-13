Otro grave accidente en la Autopista de las Serranías Puntanas

Otro accidente de magnitud y que dejó como saldo un hombre de 35 años muy lesionado, sucedió este lunes, alrededor de las 03:30, en la Autopista de las Serranías Puntanas, muy cerca del puente de la ruta provincial N°3, en la ciudad de San Luis.

Un camión colisionó a otro que circulaba en igual sentido y el chofer que, al parecer se quedó dormido, quedó atrapado. Tras ser rescatado por los bomberos y policías, de urgencia lo llevaron a un centro asistencial.

El impacto fue impresionante. El compartimiento del conductor herido quedó en estado irreconocible y en la carpeta asfáltica quedó tirada la carga de materiales de construcción que llevaba en otro rodado, entre ellos ladrillos.

El accidente fue en el kilómetro 785, a la altura de los barrios Padre Mujica y Néstor Kirchner. Ambas unidades habían salido desde Mendoza.

El otro conductor no sufrió lesiones.