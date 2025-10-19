  • Nuestras redes
27°SAN LUIS - Domingo 19 de Octubre de 2025

27°SAN LUIS - Domingo 19 de Octubre de 2025

Fue en Jarilla

Un descuido que pudo haber ocasionado una tragedia

Según consignó la Policía, el conductor del utilitario se quedó dormido y, al perder el rumbo, se estrelló contra un guardarrail. pese a los golpes, el hombre y su pareja no sufrieron lesiones de gravedad. 

Por redacción
| Hace 1 hora

No descansar las horas adecuadas pueden tener serias consecuencias cuando se maneja. Esto fue lo que le ocurrió a un hombre de 58 años, ya que “al quedarse dormido”, el vehículo utilitario que conducía se estrelló contra un guardarrail y quedó semivolcado en el cantero central de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Jarilla.

 

Afortunadamente, pese a los golpes, el conductor y su acompañante, una mujer de 51 años (ambos oriundos de Uspallata, Mendoza), no sufrieron lesiones de gravedad.

 

De acuerdo al informe oficial de la Policía puntana, la emergencia se registró este domingo, alrededor de las 12:30, a la altura del kilómetro 857.

 

La pareja circulaba a bordo de una furgoneta Peugeot Partner, en el sentido este a oeste. “En ese sector de la autopista el conductor perdió el control del vehículo, el cual impactó contra un guardarrail y terminó semivolcado en el cantero central”.

 

Automovilistas y camioneros que transitaban por ese lugar auxiliaron en primera instancia al hombre y, luego, a la mujer.

 

“Según el relato del conductor del vehículo, el siniestro vial se produjo debido a que se quedó dormido”, apuntó la vocería del Ministerio de Seguridad.

 

Al lugar acudieron ambulancias de Balde y del Sempro, cuyos profesionales de la salud brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. Tras ser examinados, se constató que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado hacia algún hospital.

 

 

