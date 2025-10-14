Tilisarao: los municipales cobraron un bono especial de 100 mil pesos
El monto anunciado por el intendente Juan Manuel Olguín alcanza a los agentes de Planta Permanente y del Programa “Trabajo por Tilisarao”, que cumplen tareas durante todo el mes.
Por redacción
| Hace 1 hora
Para las beneficiarias del plan “Independencia de la Mujer”, con 15 días de trabajo, le otorgaron un monto de 50 mil pesos.
“Esta medida la adoptamos ante la difícil situación económica. A la economía local, con los alcances de este bono que beneficiarán a más de 200 familias, se le inyectarán 16 millones de pesos”, destacó el jefe comunal que remarcó que “el bono especial fue pagado este martes”.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias