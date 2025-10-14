Tilisarao: los municipales cobraron un bono especial de 100 mil pesos

Para las beneficiarias del plan “Independencia de la Mujer”, con 15 días de trabajo, le otorgaron un monto de 50 mil pesos.

“Esta medida la adoptamos ante la difícil situación económica. A la economía local, con los alcances de este bono que beneficiarán a más de 200 familias, se le inyectarán 16 millones de pesos”, destacó el jefe comunal que remarcó que “el bono especial fue pagado este martes”.