Víctor Endeiza "desconoce" lo llevado a cabo en El Caburé, pero dio la orden de cosechar

El ex Fiscal de Estado y actual Ministro de Justicia, Víctor Endeiza, formalizó su presentación en la causa que investiga el manejo irregular de bienes en el campo El Caburé. A través de un escrito, el funcionario buscó deslindar su responsabilidad en las acciones de administración del predio.



De acuerdo a los primeros análisis del texto se sostiene que "deja muchas dudas y preguntas sin responder".

Afirmó dar asesoramiento y haber emitido la orden puntual de cosechar el sembrado, acto que calificó como "de conservación" para evitar un "perjuicio fiscal", pero aseguró que su rol se limitó al control de la legalidad y la defensa judicial de los intereses de la provincia. Aseguró que "desconoce" lo llevado a cabo en los hechos, pero no se le ocurrió hacer un solo interrogante que ayude a esclarecer el panorama.



Despegarse, sin mayores precisiones



Endeiza apuntó en el escrito que, para colaborar con la causa, pone en conocimiento diferentes aspectos. Especificó que resultaba "habitual" que ministros o sus asesores legales le efectuaran consultas previo a los trámites legales, donde le enviaban modelos de convenios, contratos, entre otros, para "evitar demoras posteriores".



En ese sentido, habiendo tomado posesión del campo la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión (a cargo de Ricardo André Bazla), fue consultado sobre distintas cuestiones, "dado el deber de conservación que pesaba sobre la Secretaría, que detentaba la posesión del inmueble a nombre del estado", con respecto a un sembrado de maíz.



"No realizar ciertas actividades en el campo redunda en pérdidas, no alimentar o vacunar a los animales, no cosechar a tiempo los sembrados, etcétera, todas tareas que debe realizar quien tiene la administración de un fundo rural para conservarlo", especificó y aseveró que el Estado tenía que ejercer "actos de conservación" para evitar el perecimiento de la cosecha. De este modo, pretende desligarse del gravísimo hecho irregular.



Ojos que no ven, corazones que no sienten



Endeiza insistió en que, más allá de las consultas, desconoce lo efectivamente concretado en el inmueble. Mencionó que la Fiscalía de Estado ejerce un control de la legalidad de actos y no la administración de las cosas; afirmó que la guarda, custodia y administración del campo estaba "en cabeza de la Secretaría de Ética".



"Así, busca salir de la escena que lo hunde hasta el cuello, ya que hay material probatorio en el que él mismo da instrucciones para la cosecha", sostuvo uno de los letrados que sigue el caso.

El chivo expiatorio



En otro tramo, Endeiza apuntó directamente contra Darío Oviedo Helfenberger, sosteniendo la premisa oficial que pretende incriminarlo únicamente al ex funcionario, como un chivo expiatorio. Adjuntó supuestos chats con las comunicaciones con el letrado.



"Con posterioridad a esas consultas, el suscrito no tuvo novedades de la gestión del inmueble hasta que el secretario de Ética remite —en formato papel y por la secretaría privada— un informe donde advierte acciones inconsultas y contradicciones en declaraciones del Director de Ética, en relación a la gestión del inmueble", mencionó.



De este modo, Endeiza deja en claro que busca evitar el fuerte drama que lo salpica en los hechos de El Caburé. Lejos de haber dejado en claro la cuestión, su declaración deja innumerables preguntas que solo él puede evacuar: ¿Qué pasó con el maíz? ¿Dónde se llevó la producción? ¿Cuánto se le pagó a Anselmi? ¿Por qué no se denunció al ARCA?

"Si bien la Fiscalía de Estado no tiene injerencia administrativa, hubiese sido al menos lógico que se aclaren estos interrogantes legales", se expresó en tribunales al trascender el escrito del exfiscal de Estado y excamarista (de licencia) del Poder Judicial..

