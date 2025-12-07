Caso El Caburé: "Es vergonzoso lo que está haciendo el Gobierno con la Justicia"

Así como no hay rastros del maíz, no hay indicios de un interés serio y concreto por encontrar la verdad. Foto: ANSL.

A veces, para dimensionar cuestiones inexplicables o impericias inaceptables, vale la pena comparar situaciones. Y en ese sentido, hay un ejemplo claro que arroja luz sobre un caso como El Caburé, que pese a la gravedad de los hechos, aún sigue sin respuestas.



Si un ciudadano común circula con un jabalí en una camioneta, luego de cazar, y lo detiene la Policía, es muy probable que pueda pasar unos días detenido, le quiten las armas, le retengan el vehículo y le quede una "mancha" importante en su haber. Sin embargo, bajo custodia del Gobierno, desaparecieron más de 2 millones de dólares en concepto de una cosecha al menos irregular, y nadie dice nada. Hay funcionarios denunciados, pero no hay ni llamado a formulación de cargos.



En ese sentido, el abogado Pascual Celdrán, apuntó a las influencias que ejerce el Gobierno en la Justicia, que de alguna manera obstaculizan el desarrollo pertinente del caso.



"Extrañamente, el doctor Leandro Estrada lo llamó a declaración testimonial a Francisco Anselmi, cuando tendría que haberlo llamado a formulación de cargos. Le tomaron testimonial, corroboró el contenido de la denuncia, que había firmado un convenio, que había extraído el maíz", repudió en diálogo con el Diario de la República.



¿Justicia?



"No logro que Fiscalía llame a formulación de cargos a Endeiza, a Bazla, como debería haber sido, e investigar una responsabilidad mayor: para mí, hay responsabilidad directa de Poggi, porque el hecho ocurrió durante su Gobierno, con funcionarios de alto rango, con conocimiento, como expresó en los medios", aseveró.



En ese sentido, aseguró que trabajará sin descanso para tratar de que la Justicia "se despabile" y no tenga en cuenta que Víctor Endeiza va todas las mañanas a los tribunales villamercedinos "a pasear por los pasillos". Celdrán subrayó que, si en la Justicia no tienen miedo, tendrían que llamar a formulación de cargos a todos.



"No sé si no correspondería una detención y llamar a juicio oral, como harían con cualquier hijo de vecino que hubiera cometido semejante delito. Estaríamos presos, pierda cuidado", mencionó.



Un entramado cada vez más claro, pero hundido en la oscuridad de la inacción



Celdrán insistió en que el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, sabía que firmaban el convenio con Anselmi; de hecho, recordó que desde la gestión provincial se había dado la garantía de que se cosecharía el maíz y se pondría a disposición de la Justicia. Se cosechó el maíz, pero las ganancias se esfumaron en el aire y no hay mapa oficial que determine qué se hizo con el dinero.



También aseguró que ni bien se concretó la primera denuncia por el caso, desde la secretaría de Bazla empezaron a armar "expedientitos falsos", que daban cuenta de un supuesto convenio con Federico Trombotto, cuestión que guarda fechas con importantes y sospechosos desfasajes (que se podrían probar simplemente analizando las computadoras correspondientes).



En la línea del tiempo, posteriormente, aparece una supuesta presentación de Darío Oviedo Helfenberger como encargado de El Caburé, que "es mentira". "Endeiza dio la orden de que se coseche. Se prestó conformidad para evadir el ARCA, sacando escondido el cereal, cuando tenían la obligación de denunciarlo al ARCA, determinar cuánto era el rinde", puntualizó.



"Poggi reconoció públicamente la situación, pero dijo que los empresarios son dos pícaros —que no lo son— entonces ¿eso te da derecho a robar? El propio Bazla diciendo que lo robaron, pero que fue Oviedo Helfenberger. Oviedo Helfenberger llevó una carretilla de pruebas mostrando las órdenes de Bazla y Endeiza. Y Natalia (Gil Ledesma), que es jefa de sumario y que en ese momento era secretaria de Bazla, falsificando y cambiando la fecha de contrato. Todos colaboraron y no quieren llamar a nadie a formulación de cargos", destacó.



"Es vergonzoso lo que está haciendo el Gobierno con los Fiscales, con la Justicia, manipulándola a su antojo, generando denuncias falsas. Realmente es una locura", concluyó.

