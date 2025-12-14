Ataque a tiros en Australia: al menos 9 muertos

Al menos nueve personas murieron en un ataque a tiros en la playa Bondi de Sydney, según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, en un comunicado. Uno de los atacantes también está muerto y el otro se encuentra en estado crítico, según la Policía.

0nce personas resultaron heridas en el ataque, incluidos dos agentes de policía.

“Varios objetos sospechosos localizados en las inmediaciones están siendo examinados por agentes especializados y se ha establecido una zona de exclusión”, indicó el comunicado.

La Policía señaló que “no hay reportes” de otros incidentes en Sydney relacionados con este suceso.

Las escenas en la playa Bondi de Sydney son “impactantes y angustiosas”, dijo este domingo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en un comunicado tras el ataque a tiros en el popular lugar.

“La Policía y los servicios de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas”, añadió.

“La operación policial sigue en curso y seguimos instando a la gente a evitar la zona”, indicó más temprano la Policía de Nueva Gales del Sur en una publicación en X.

The Sydney Morning Herald informó más temprano que varias personas habían resultado heridas, mientras que las cadenas de televisión Sky y ABC transmitieron imágenes que mostraban a personas tiradas en el suelo.

“Vi al menos a 10 personas en el suelo y sangre por todas partes”, dijo al Herald Harry Wilson, un residente local de 30 años que presenció el tiroteo.

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, dijo en una entrevista con Sky News que el tiroteo ocurrió durante un evento en la playa para celebrar la festividad judía de Janucá, que comenzó al anochecer.

“Esta es la comunidad judía en su mejor momento, reuniéndose para celebrar una ocasión feliz. Si fuimos atacados deliberadamente de esta manera, es algo de una magnitud que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. Es algo horrible”, dijo, y agregó que su asesor de prensa resultó herido en el ataque.

Videos que circulan en X parecían mostrar a personas en la playa Bondi dispersándose mientras se escuchaban múltiples disparos y sirenas de la Policía.

En otro video se puede observar en medio del ataque terrorista antisemita a un hombre de civil que en una heroica acción desarmó a uno de los terroristas, quien disparaba con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, logrando desarmarlo y apuntarle con la misma arma con la que atacaba a los asistentes al evento.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que tras reducir al terrorista, levantó la mano para llamar a la policía mientras el agresor se alejaba del lugar, según trascendió.

Fuente: CNN