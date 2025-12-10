  • Nuestras redes
EN VIVO

Ceremonia en Oslo

La hija de Corina Machado pronunció las palabras de su madre al recibir el Nobel

Ana Corina Sosa Machado habló al recibir la distinción a la Paz a su madre.

Por redacción
| Hace 2 horas

La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”, afirmó María Corina Machado en palabras que fueron pronunciadas por su hija, al recibir hoy el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

 

El discurso fue reproducido en la cuenta de X @TheNobelPrice.

 

“Es una elección personal y deliberada, y la suma de esas decisiones conforma el espíritu cívico que debe renovarse cada día”, acotó la Premio Nobel venezolana.

 

Esas palabras de María Corina Machado fueron pronunciadas este miércoles en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado, destaca la publicación.

 

Finalmente, añade que "Machado recibió el premio de la paz de este año `por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia`”

 

