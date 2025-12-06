El recuerdo del soldado amigo del puntano caído en la guerra: "Matías murió como héroe"

La puta madre que lo parió”. Marcos Adán Barrios Espíndola, paraguayo de Asunción, 34 años, con casa en Buenos Aires y parientes en La Pampa, insulta al aire cada vez que se acuerda de su amigo Matías Godoy, el puntano que murió en la guerra de Ucrania el miércoles pasado. Los dos estaban alistados en el Ejército que combate contra Rusia y compartían muchas horas de charlas y de batallas.

La bronca del soldado se dispara como sus armas de mano en el frente, pero tiene la fuerza de un cañón cuando se acuerda, cada tanto, que su amigo ya no está con él. “Los medios de su provincia hablaron mucha mierda, medios de mierda”, siguió el combatiente, quien dijo no tener miedo a nada con tal de dejar en claro lo que fue Matías: “Un héroe que le salvó la vida a decenas de personas”.

Barrios y Godoy compartieron muchas horas juntos en los últimos meses hasta que se hicieron amigos de trinchera. Se conocieron en Buenos Aires y el paraguayo describió al puntano a pedido de El Diario de la República como una “gran persona, un gran amigo, un tipo con un corazón enorme”.

El ataque en el que Godoy se arrojó sobre un drone ruso que podrían haber matado a cientos de personas ocurrió en Kupiansk, una ciudad del noreste del país que en noviembre de este año fue ocupada por los rusos. “Yo peleé codo a codo con Matías, murió al lado mío, todavía lo siento, la puta madre que lo parió”, repitió el soldado que producto del ataque quedó con una esquirla en el ojo izquierdo, del que está recuperando la visión, dos heridas en el brazo y otra en la rodilla.

La secuencia de la batalla en la que el puntano perdió la vida será inolvidable para Marcos. Sucedió el miércoles pasado después del mediodía ucraniano cuando fueron a defender un hospital que estaba tomado por los rusos tras “seis días con sus noches” de una batalla cruel y desigual. “Ellos nos superaban en número, había rusos por todos lados y atacaron sin ningún problema, incluso en un lugar donde había civiles”, acusó el paraguayo

Al bajar una escalera del edificio, Barrios Espíndola dejó su pierna en una trampa enemiga, lo que le provocó las heridas que tiene en su extremidad. Apenas se pudo liberar por sus propios medios corrió hacia donde estaba Matías, cuya misión en ese momento era disparar contra los drones y evitar que hicieran contacto con el objetivo.

“Él no corrió en ningún momento, se lanzó sobre un drone para que nuestro equipo y la gente del hospital pudiera vivir. Si no fuera por él, habría muchos más muertos, yo probablemente entre ellos”, sostuvo el paraguayo con la firmeza de los hombres de la guerra.

En medio del caos, Barrios abrazó al puntano y comprendió al instante que no tenía mucho por hacer. “Le dije que lo quería mucho y le di las gracias por habernos conocido. ‘No pasa nada', me dijo. Fue una muerte instantánea, la puta madre que lo parió”.

Godoy cumpliría 39 años el miércoles 10 de diciembre y se había sumado como voluntario a las fuerzas ucranianas meses atrás. Pasó su infancia en el barrio Jardín del Sur, en la capital provincial, donde el viernes le rindieron un homenaje y durante su adolescencia asistió a la Escuela Nº 6 Santa María Eufrasia. “Era un tipo muy querido por todos y tiraba muy bien. Los ucranianos se baboseaban cuando lo veían tirar y los norteamericanos le decían que se lo iban a llevar a Estados Unidos”, recordó su compañero.

Además, el puntano tocaba la guitarra en las noches de descanso y el soldado paraguayo no puede contener la emoción cuando añora las interpretaciones que hacía de “Partido en dos”, un tema muy cercano a sus afectos. Marcos asegura que cuando su amigo lo complacía con esa canción, se acordaba de muchas cosas, como su tierra y alguna novia que dejó en el Paraguay.

“Yo quiero que en San Luis se sepa qué clase de gente era Matías; era mi líder y una vez me dijo que quería que fuera su segundo, pero yo no vine a la guerra para eso, yo soy del gatillero, si tengo que eliminar a alguien, lo hago; Matías no era así”, contó el combatiente y recordó que en una ocasión tenía a tres soldados rusos a su disposición para ejecutarlos y Godoy le ordenó que los dejara ir. “Él perdonaba a sus enemigos, como Jesucristo”.

La trinchera ofrece momentos de charla, que los dos amigos gastaban en recordar a su tierra y sus afectos. Marcos sostuvo que su compañero amaba con locura a su madre y que él llegó a hablar con la señora. “Le prometí que iba a ir a San Luis, como le prometí a Matías que un día íbamos a ir a comer un asado a su casa. Voy a llevar una bandera argentina y voy a decir unas palabras, pero por ahora no puedo hacer nada. Cada vez que empiezo a escribir, me largo a llorar. La puta madre que lo parió”.