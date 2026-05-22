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Alberto Rodríguez Saá: “De ninguna manera vamos a legitimar ni a Poggi ni a Milei”

El presidente del PJ puntano se refirió de forma tajante a la convocatoria del locro en Toro Negro. "No es un encuentro peronista", aseveró.

Por redacción
| Hace 3 horas
Alberto Rodríguez Saá.

Frente a la locreada convocada en Toro Negro (en el Departamento Belgrano, el 24 de mayo), el presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue tajante y contundente: “No es un encuentro peronista, ni de unidad peronista” y “de ninguna manera vamos a legitimar ni a Poggi ni a Milei”.

 


Dijo que el espacio Todos Unidos “está aliado con Poggi y Milei”, por ende “nosotros no tenemos nada que ver con Poggi y Milei”.

 


“Poggi persigue a nuestros compañeros utilizando a la Justicia para eso y este grupo que plantea la unidad, supuestamente, está entre los que nos persiguen a nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Tontos? ¿Qué vamos a hablar de unidad con los que nos persiguen? ¿Vamos a legitimar el gobierno de Poggi y de Milei?, de ninguna manera, es un despropósito”, afirmó.

 


“Primero que se abran, que salgan de ese gobierno y después veremos”, planteó.

 

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