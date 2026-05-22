La UCCuyo San Luis celebró a sus nuevos profesionales

Las ceremonias reunieron a estudiantes, familias, docentes y autoridades universitarias en jornadas cargadas de orgullo, reconocimiento y celebración por el esfuerzo y compromiso demostrado a lo largo de la formación universitaria.

En los actos académicos, recibieron sus titulaciones egresados de las Facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas y Empresariales, correspondientes a las carreras de Medicina, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica, Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración, Asistente Técnico en Diseño Gráfico y Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas.

Las colaciones estuvieron presididas por la Vicerrectora de la UCCuyo San Luis, doctora Melina Maluf Martínez, junto a decanos y autoridades académicas de las distintas unidades académicas.

Además de representar la culminación de años de estudio, dedicación y esfuerzo, estos actos simbolizan el compromiso de la universidad con la formación integral de profesionales preparados para asumir nuevos desafíos y contribuir al desarrollo de la sociedad.

De esta manera, la UCCuyo San Luis continúa fortaleciendo su misión educativa, celebrando junto a sus egresados uno de los momentos más significativos de la vida universitaria.