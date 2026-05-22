La UCCuyo San Luis celebró a sus nuevos profesionales
La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis vivió una semana de gran emoción con la realización de los primeros actos de colación de grados del año.
Las ceremonias reunieron a estudiantes, familias, docentes y autoridades universitarias en jornadas cargadas de orgullo, reconocimiento y celebración por el esfuerzo y compromiso demostrado a lo largo de la formación universitaria.
En los actos académicos, recibieron sus titulaciones egresados de las Facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas y Empresariales, correspondientes a las carreras de Medicina, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica, Contador Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración, Asistente Técnico en Diseño Gráfico y Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas.
Las colaciones estuvieron presididas por la Vicerrectora de la UCCuyo San Luis, doctora Melina Maluf Martínez, junto a decanos y autoridades académicas de las distintas unidades académicas.
Además de representar la culminación de años de estudio, dedicación y esfuerzo, estos actos simbolizan el compromiso de la universidad con la formación integral de profesionales preparados para asumir nuevos desafíos y contribuir al desarrollo de la sociedad.
De esta manera, la UCCuyo San Luis continúa fortaleciendo su misión educativa, celebrando junto a sus egresados uno de los momentos más significativos de la vida universitaria.
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