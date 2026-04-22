UCCuyo San Luis y el Poder Judicial lanzan la Red de Contención Familiar

La propuesta, impulsada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo – Sede San Luis, en articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa, busca generar un abordaje integral e interdisciplinario de las problemáticas familiares, promoviendo herramientas que prioricen el diálogo, la mediación y la contención.

La actividad contó con la participación de autoridades de la Universidad Católica de Cuyo – Sede San Luis y del Poder Judicial de San Luis, quienes acompañaron este importante paso institucional orientado a mejorar la calidad del servicio de justicia y el abordaje de las dinámicas familiares.

Este programa se enmarca en la misión de optimizar el servicio de justicia, brindando respuestas más humanas y eficaces a la ciudadanía, al tiempo que contribuye a la descongestión de los juzgados de familia mediante estrategias preventivas y asistenciales.

La Red de Contención Familiar contempla la implementación de talleres obligatorios, instancias de orientación sistémica y un protocolo de derivación de causas judicializadas, garantizando el seguimiento profesional de cada caso y fortaleciendo las capacidades parentales.

En este contexto, la iniciativa adquiere un significado especial al vincularse con el legado del Papa Francisco, quien a lo largo de su pontificado subrayó la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la necesidad de acompañar, comprender y sostener a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, promovía una cultura del encuentro y del cuidado, valores que se reflejan en esta nueva red de trabajo.

La puesta en marcha de la Red de Contención Familiar representa así un paso significativo hacia una justicia más cercana, accesible y comprometida con las realidades sociales, reafirmando el trabajo conjunto entre las instituciones y el compromiso con el bienestar de las familias.