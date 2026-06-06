Murió una motociclista que chocó contra un cartel en el barrio Amppya

La entrada de un gimnasio ubicado en el barrio Amppya fue el escenario mortal de una joven que circulaba en su moto en las primeras horas del sábado y chocó contra la estructura conformada por un cartel, el pasamanos y una escalera. La motociclista de 26 años murió de manera instantánea.

El lamentable hecho sucedió en las primeras horas del sábado sobre calle Esteban Adaro, entre San Francisco y Catamarca, en el barrio Amppya, cuando la joven perdió el control del rodado y fue a dar contra la estructura de hierro y cemento.

Las averiguaciones policiales que se realizaron apenas sucedido el hecho buscan determinar las razones que llevaron a la motociclista a perder el control de su rodado. El accidente sucedió poco después de la medianoche.

La víctima fatal circulaba en una motocicleta Zanella Due 110 cc de color rojo por calle Esteban Adaro hacia el oeste. La moto se subió a la vereda e impactó contra el cartel.