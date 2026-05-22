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Una incongruencia

¿Dónde está la zona fría? En Mercedes hicieron 8 grados menos que en Bariloche

La ciudad donde vive la diputada nacional Mónica Becerra registró más de 3 grados bajo cero, en tanto que la población de Río Negro alcanzó los 5 grados. La exministra de Claudio Poggi cosecha rechazos en las redes. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Cada día resulta es más extraño que la diputada nacional Mónica Becerra, residente en Villa Mercedes, considere que San Luis no sea una zona fría. El viernes a la mañana, la ciudad de donde surgió la legisladora nacional registró 3,9 grados bajo cero, ocho menos que en Bariloche, una zona que mantiene el privilegio y, por ende, el subsdio.

 

 

La indignación contra la exministra del gobernador Claudio Poggi escala entre los puntanos, que incluyen entre sus dardos en redes sociales a Carlos Almena, el senador merlino que también votó a favor de que la provincia pierda la denominación.

 

 

Para el fin de semana se espera que las temperaturas rocen los 0 grados sobre finales de mayo, por lo que se espera que en junio y julio los fríos sean más potentes y los puntanos tengan que consumir más gas para la calefacción de sus hogares. La boleta vendrá con fuertes aumentos. 

 

 

 

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