Sindicatos docentes rechazan adicional por presentismo; exigen dignificar el salario

El Frente Gremial Docente —integrado por UDA, UTEP SL, AMET, ASDE y SADOP— brindó una conferencia de prensa para manifestar su enérgico rechazo al decreto Nº 3864-MHIP-2026, el cual establece el adicional "Enseñanza en aula".



Los representantes sindicales denunciaron que este beneficio de $125.000 no representa una recomposición real, sino un "premio" condicionado a la asistencia perfecta, lo que marca el regreso del presentismo al sistema educativo provincial.



Los dirigentes coincidieron en que la medida es "totalmente discriminatoria" y "antiestatutaria". Uno de los principales cuestionamientos radica en que el adicional está destinado de forma exclusiva a los niveles Inicial y Primario frente a alumnos, dejando afuera a los docentes de secundaria, preceptores, escuelas especiales y auxiliares.



Juan Accornero advirtió además que el decreto atenta contra la mujer docente al no contemplar licencias habituales, como la atención del grupo familiar, provocando la pérdida automática del dinero ante cualquier imprevisto cotidiano. "En 2004 logramos eliminar este tipo de presentismo con un estatuto que nos costó mucho pelear", recordó.



El problema de fondo para el sector sigue siendo el deterioro histórico del salario básico, que actualmente se ubica en $244.000 pesos. Desde el frente gremial exigen al gobernador que el monto de $125.000 se extienda a toda la docencia y se incorpore directamente al básico para dignificar la carrera docente.



Por su parte, Jorge Lazarini (UDA) alertó sobre el retroceso en derechos laborales y las consecuencias sanitarias para el invierno: "Vamos a tener docentes que, por necesidad de cobrar esos míseros pesos, van a ir a trabajar enfermos, exponiendo también a sus alumnos". Lazarini también recriminó la falta de diálogo del Ejecutivo y el incumplimiento de la promesa de llamar a paritarias.



La memoria histórica del sector también se hizo presente durante la conferencia. Carlos Peralta (UTEP) comparó este esquema con las políticas salariales aplicadas a finales de los años 90, cuando se otorgaban bonos no remunerativos. "Sabemos cuáles son las consecuencias: no solo un salario docente empobrecido hoy, sino jubilaciones de miseria en el futuro y el desfinanciamiento crónico de nuestra obra social", alertó el dirigente.



Finalmente, los representantes de ASDE y AMET visibilizaron otros reclamos pendientes que arrastra el sistema, como las malas liquidaciones que sufren desde hace más de un año los profesionales del Instituto de Formación Docente, ante las cuales el Gobierno aduce falta de fondos.



Frente a este escenario, el arco gremial insistió en la necesidad urgente de sanear los recibos de sueldo y exigió la apertura inmediata de una mesa paritaria integral para discutir salarios y condiciones de trabajo para todo el personal educativo.

