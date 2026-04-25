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Empatía en tiempos de crisis

El sindicato docente UTEP entregó donaciones al merendero "Rayito de Sol"

La Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia concluyó con éxito su primera campaña solidaria, llevando ayuda recolectada entre afiliados y vecinos al corazón del Barrio República.

Por redacción
| Hace 1 hora
En medio de un escenario de ajuste brutal, UTEP extiende su brazo solidario para ayudar a los que más lo necesitan. Foto: UTEP.

El gremio docente UTEP-SL finalizó esta semana su "1° Campaña Solidaria" con la entrega formal de todas las donaciones recibidas en el comedor y merendero 'Rayito de Sol', un reconocido espacio de contención social gestionado por "Kitita" Merenda en el Barrio República, de San Luis.

 


Desde el sindicato expresaron su profundo agradecimiento por el compromiso y la colaboración de quienes se sumaron a la iniciativa, tanto afiliados como vecinos en general. 

 


A través de un comunicado, destacaron que "hoy, más que nunca, estamos convencidos que la solidaridad y el acompañamiento mutuo son los pilares para construir una sociedad más justa e igualitaria".

 


Por su parte, Carlos "Chino" Peralta, secretario General de UTEP-SL, compartió la información con este medio y manifestó su gratitud hacia la comunidad: "agradezco enormemente a todos los que hicieron posible este acto de solidaridad".
 

 

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