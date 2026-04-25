Murió Leonor Rigau de Carrieri, mujer sin bandera, artista de vanguardia

Carismática, inteligente, pionera, audaz. Querida, admirada o respetada, pero siempre dejando huella. Falleció el viernes a los 98 años, Leonor Rigau, o “la señora de Carrieri” o “la madre de…”. Tantas fueron sus facetas: sin banderas, tan visionaria como académica, tan carismática como intransigente.

Hablamos de casi un siglo de trayectoria en arte, que comienza en los ’40, tiempos de una Mendoza efervescente, con su prestigiosa academia conservadora y exigente, su Feria de las Américas, estudiantes con ojos en la Bauhaus y los ismos europeos. Allí llega una joven mujer, subestimada, desde San Luis, un pueblo entonces. Leonor: una belleza particular, un carácter amistoso y, sobre todo, un sorprendente talento. Así rompió las barreras y se convirtió en una más del grupo de artistas que hicieron historia: Carlos Alonso, Luis Quesada, Quino, César Janello, Colette Boccara y… Carrieri, el apuesto mendocino que volvía con gloria de París.

De ahí comienza una fascinante historia que vio cerrar los ojos de su última testigo. Una historia que involucra todo Cuyo y se proyecta al mundo: nacimiento de talleres, universidades, instituciones, teatros, museos. Leonor Rigau es protagonista en cada paso.

Profesora emérita, investigadora, delegada del Fondo Nacional de las Artes, decana, primera directora del Museo Tornambé, jurado en diversos concursos argentinos, conferencista, rectora e investigadora del Conicet. Pero, sobre todo, Leonor fue una reconocida artista de vanguardia internacional, centrada en la investigación de técnicas con la luz, el color y nuevos materiales. Sus obras transitan desde la Máquina del Color, distinguida por el Centro de Iluminación Mazda de París en 1962, siguiendo con pinturas experimentales, serigrafía, arte en computadora y vitrofusión, que le valió el premio Sony de Tokio.

Su prolífica obra fue expuesta en México, Canadá, Alemania y en diversas provincias argentinas. El Centro Cultural Kirchner destacó su obra en diseño.

Sus obras públicas se aprecian en Banco San Juan, Subsecretaría de Trabajo, Hotel Provincial, ingreso del Museo Tornambé, Catedral de San Luis, Colegio Nacional Pringles, Parroquia de Angaco, entre otras.

Expuso una serie de instalaciones pictóricas comprometidas con problemáticas sociales contemporáneas, mostrando la transgresión, la mutilación o el llanto abierto del cuerpo humano y la naturaleza.

Amante de tertulias, no faltaron en su mesa sanjuanina visitas como su gran amigo Romero Brest, Kurchan, Roux, sumados a su camada universitaria mendocina de artistas ya consagrados. Sin embargo, en Buenos Aires, una invitación de Jorge Luis Borges a su casa le dejó una tarde de valor inolvidable.

Toda una trayectoria honrada por el Senado de la Nación Argentina y la UPDFS y UNSJ.

También pudo, gracias a su amada y tranquila San Juan, ser madre presente de cuatro hijos en un sólido matrimonio.

Dedicó sus últimos años a escribir un libro (en fase de elaboración) con sus valiosos recuerdos de una época que cierra con su fallecimiento.