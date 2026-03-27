Súper Sábado de Familia Parra con test drive, desayuno y bonificaciones únicas

Este sábado 28 de marzo, de 9 a 13, Familia Parra abre las puertas de sus tres sucursales con una propuesta pensada para toda la familia: desayuno, test drive y bonificaciones especiales para quienes estén listos para dar el paso hacia su próximo vehículo.

En una jornada distinta, donde el plan combina comodidad y oportunidades concretas, los visitantes podrán recorrer las instalaciones, conocer en detalle las opciones disponibles y acceder a promociones en planes, unidades usadas y venta directa. La iniciativa apunta a que cada cliente encuentre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, con el acompañamiento del equipo comercial en cada etapa del proceso.

El “Súper Sábado” busca consolidarse como una experiencia completa, donde no solo se trata de elegir un auto, sino de disfrutar el recorrido previo con propuestas pensadas para hacer de la decisión un momento más cercano y accesible.

La convocatoria será en simultáneo en sus tres puntos de atención: en la ciudad de San Luis, en Av. España esquina Av. Italia y en Av. Juan Gilberto Funes 352; y en Villa Mercedes, en Av. 25 de Mayo 100.

Familia Parra invita a acercarse, aprovechar las bonificaciones vigentes y ser parte de una mañana distinta, con propuestas concretas y beneficios reales para quienes están pensando en cambiar su vehículo.