La foto de Poggi con un misterioso empresario que quiere construir en una zona protegida

Una de las grandes dudas que tienen quienes siguen el día a día del polémico plan de ordenamiento territorial en Merlo es saber cuál es la opinión que al respecto tiene el gobernador Claudio Poggi, quien se ha manifestado con su habitual tibieza sobre la situación. Uno de los puntos en cuestión son los terrenos que se encuentran entre las cotas 1000 y la 1100 de la Sierras de los Comechingones.

Los defensores del espacio verde y serrano se tranquilizaron cuando hace algunas semanas el partido Ahora San Luis emitió un comunicado en que calificó a esa zona como “un límite moral y ambiental”. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando a los pocos días el ministro de Turismo y Cultura, Juan José Álvarez Pinto, intendente merlino de licencia, dijo en la audiencia pública que habría que flexibilizar la protección entre las cotas 1000 y 1100 para fomentar negocios inmobiliarios ante lo que, consideró, “una oportunidad turística”.

Lo que podría leerse como una más de las contradicciones entre la alianza gobernante y un funcionario proveniente de un partido que supo estar en el otro extremo del pensamiento fue observado por algunos como un doble discurso o una maniobra de desconcierto. Es por eso que el 5 de marzo los concejales de la oposición en Merlo y el diputado provincial Walter Pollo le pidieron al gobernador Poggi una audiencia para que aclare su posición al respecto.

A la espera de una respuesta del Ejecutivo, dos imágenes que se rescataron el sábado de las Jornadas de Intercambio y Planificación que se realizaron en el Centro de Convenciones de Merlo llamaron la atención de propios y extraños. Ambas son de la mesa que ocupó el gobernador Poggi, con, entre otros, el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto y tres ex intendentes merlinos, como Sergio Guardia; Alvarez Pinto y el interino Leonardo Rodríguez.

En la misma mesa estaba sentado el polémico empresario Adrián Salgado, dueño del poderoso grupo inmobiliario Clima, con numerosas propiedades en terrenos merlinos, y, justamente, el hombre que tiene la idea de desarrollar el emprendimiento turístico en la zona protegida de los Comechingones que Pinto quiere “flexibilizar”.

En una primera instancia, el misterioso Salgado –que en el último tiempo extendió su ámbito económico del hotelero al gastronómico y a la promoción de espectáculos- estaba sentado silla de por medio con Poggi, pero no tardó en conseguir posicionarse al lado del gobernador e intercambiar palabras con el primer mandatario. La cara del ministro de Turismo cuando alguien se acercó a sacar una foto de la escena demuestra sorpresa y preocupación.