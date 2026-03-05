Funcionarios atascados en camioneta ajena

La aventura que vivieron tres funcionarios del ministerio de Turismo en la gira educativa del gobernador Claudio Poggi podría terminar con una anécdota graciosa para ellos, pero tendrá altos costos para el Estado provincial.

Porque no querían viajar en el colectivo en que iba el primer mandatario y toda su comitiva, los tres jóvenes trabajadores tomaron una camioneta tercerizada por el ministerio al que pertenecen y emprendieron su itinerario por escuelas del interior de la provincia. Nadie les pidió que fueran, más allá de la obligación de estar en los pueblos donde les toca trabajar políticamente.

Las lluvias y los caminos que el propio Estado Provincial debería tener en condiciones les jugaron una mala pasada y en una parte de la ruta de tierra la camioneta se les quedó atascada en el barro. Para los viajantes, fue algo divertido tratar de sacar el vehículo con métodos que, a todas luces, demostraron sus desconocimiento de mecánica, física, lógica y supervivencia.

Basta ver la historia que subió a su perfil de Instagram Hernán Pereira, uno de los funcionarios atascados, para comprender su intentona de salvar el vehículo con las ramas de un árbol y de intentar darle a la situación un paso de comedia.

Pereira y sus acompañantes, Laura Rodríguez y Nadia Ibarra, tomaron la situación como algo jocoso. Claro, los arreglos de las roturas de la camioneta correrán por parte del Estado provincial.