San Luis: vecinos denuncian falencias en materia de alumbrado público

La situación del alumbrado público en San Luis atraviesa un momento crítico, según denuncian vecinos de distintas zonas de la ciudad. Esta vez, el mayor drama se registra en la calle Ituzaingó. La carencia de luminarias operativas ha desatado fuertes críticas hacia la gestión municipal, ante una problemática que afecta directamente la vida cotidiana de los residentes.



Aseguran que la oscuridad reinante es un problema grave que "trasciende lo estético", ya que no solo impacta negativamente en la seguridad, sino que también se convierte en un obstáculo severo para la movilidad nocturna.



Según los testimonios recolectados, la ausencia de luz transforma todo en un escenario de riesgo, facilitando la propagación de hechos delictivos durante las horas de la noche.



Esta situación no es una circunstancia aislada ni novedosa. Durante el inicio de este año, se han reportado situaciones similares de abandono urbano y falta de planificación en diversos barrios.



De hecho, solo en febrero de 2026, se registraron más de 100 reclamos formales por fallas en el sistema de alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad, lo que evidencia una falla estructural en el mantenimiento del servicio.



A pesar de que la Intendencia ha informado recientemente sobre la incorporación de nuevas maquinarias, como hidrogrúas destinadas específicamente al mantenimiento y reparación del servicio eléctrico, los vecinos de la calle Ituzaingó sostienen que estas inversiones no se traducen en mejoras para su sector.



Los puntanos exigen respuestas concretas y una planificación que alcance a los segmentos que hoy permanecen a oscuras, donde la sensación de desprotección aumenta con cada caída del sol.

