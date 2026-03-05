El penoso saldo de un accidente de tránsito

El pasado 24 de febrero, la motociclista Yésica Godoy protagonizó un accidente de tránsito en la esquina de Ardiles y General Paz, en Villa Mercedes. Colisionó con un automóvil, que de manera irreponsable en vez de asistirla, huyó.

La joven como consecuencia del impacto sufrió una grave lesión (fracfura expuesta) en una de sus piernas y de urgencia, para una atención más compleja, fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, de San Luis.

De acuerdo a lo que se está informando en las últimas horas, durante los días de internación tuvo “una severa complicación” y tuvieron que amputarle la pierna.

Debido a este lamentable desenlace, se espera un inmediato cambio en la carátula judicial del accidente, que tiene como principal damnificada a esta madre de dos hijos.

Pese a la gravedad de lo sucedido y la conmoción que causó el caso, el conductor del Peugeot 307 que fue ubicado por la Policía a las 24 hecho, no quedó detenido. La identidad no fue difundida.