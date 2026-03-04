La Asamblea en Defensa del Bosque Nativo denuncia un nuevo desmonte en "zona protegida"

La tensión ambiental en la ciudad de La Punta sumó un nuevo capítulo de conflicto tras la denuncia pública realizada por la Asamblea en Defensa del Bosque Nativo.



Según informaron los integrantes del espacio, máquinas de una empresa constructora retomaron las tareas de desmonte en el área conocida como "Pulmón Verde" del barrio 125, un sector que los vecinos defienden por su valor como caudal de agua natural y regulador del ecosistema local.



El avance de las obras se da en el marco de una licitación provincial para la construcción de 30 viviendas e infraestructura, a pesar de que la zona cuenta con un historial de cuestionamientos legales y técnicos por su impacto ambiental.



La indignación de la comunidad radica en la aparente desobediencia a las disposiciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. El organismo había emitido anteriormente una resolución que no aprobaba la realización de obras en dicho espacio, fundamentada en un informe que detallaba serias irregularidades ambientales en la ciudad.



Entre los puntos más críticos señalados por la Defensoría se encuentran los desmontes desmedidos, el desarrollo urbano incontrolado y la ejecución de proyectos sin transparencia que, presuntamente, carecen del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. El documento oficial advierte sobre una alarmante falta de fiscalización y la destrucción sistemática de los espacios verdes de la localidad.



Desde la asamblea ambientalista confirmaron que las máquinas comenzaron a operar a primera hora de la mañana con autorizaciones cruzadas entre el municipio y el gobierno provincial. "Hoy a las 8 ya estaban trabajando ahí. Queremos hacer el reclamo formal porque estamos en alerta frente a esta situación", manifestó con preocupación una vecina del barrio afectado.



Los asambleístas recordaron que el año pasado ya se había denunciado un "desmonte brutal" en el mismo predio, lo que derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo para proteger lo que consideran un recurso hídrico y ambiental irremplazable.



La situación actual plantea un escenario de confrontación entre el plan habitacional del Gobierno y la preservación del patrimonio natural de La Punta.



Mientras las autoridades avanzan con la ejecución de la obra licitada, los vecinos sostienen que la prioridad debe ser el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el respeto por los informes técnicos que señalan al Pulmón Verde como una zona no apta para la urbanización tradicional.



Por el momento, la Asamblea se mantiene en asamblea permanente y no descarta nuevas acciones para frenar el avance de las máquinas sobre el bosque nativo.

