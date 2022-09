El Gobierno frenó un desmonte ilegal en Suyuque-Los Molles

A raíz de las inspecciones periódicas que realiza la Secretaría de Ambiente de San Luis se pudo frenar un nuevo desmonte en un terreno privado, esta vez en la zona del Suyuque-Los Molles, porque no tenía la autorización correspondiente e incumplía con la normativa ambiental vigente. Los inspectores ordenaron al dueño del campo que interrumpiera las actividades, le levantaron un acta de constatación y le dieron cinco días hábiles para presentar un descargo.

El viernes pasado, en un recorrido de rutina efectuado en el Departamento Belgrano, personal de la repartición ambiental comprobó que una máquina realizaba acciones de desmonte en la localidad de Suyuque-Los Molles, en una zona ubicada en la Autopista 25 de Mayo, a unos metros antes de la rotonda de llegada al acceso al Monasterio de las Monjas Benedictinas.

"Los inspectores detectaron que estaban desmotando árboles en un terreno privado, hablaron con el dueño del predio y le pidieron los permisos para poder realizar la acción. Al no contar con los papeles correspondientes, se le ordenó el cese de la actividad, se le hizo el acta de constatación y se dio inicio al procedimiento sancionatorio", precisó el jefe de Programa Recursos Naturales, Darío Szklarek.

Afirmó que el propietario del terreno no aclaró la cantidad de hectáreas que iba a desmontar y que la finalidad era efectuar una urbanización en la zona. "Aparentemente no iba a hacer una intervención muy grande en el lugar, se pudo frenar a tiempo, fueron unos 200 metros cuadrados que alcanzaron a desmontar. Si hubiésemos llegado más tarde, el daño ambiental habría sido mayor. Durante la actividad alcanzaron a sacar algunos chañares y algarrobos, y si seguían avanzando en el terreno iban a desmontar los quebrachos, entre otras especies que estaban en el campo", detalló.

Para el funcionario, lo importante fue que se pudo detectar a tiempo el desmonte cuando este recién había comenzado, lo que evitó que el daño fuera mayor. "Al haber iniciado el procedimiento sancionatorio a través del acta, nos va a permitir establecer cuál será la multa económica y cuáles serán las medidas que deberá cumplir el propietario para poder recomponer el perjuicio ambiental ocasionado", manifestó.

La multa se divide en dos partes, la económica y el estudio de la recomposición del daño realizado. "El objetivo no es recaudar, sino proteger nuestros bosques nativos y garantizar su buen estado de conservación. Además, cuando se sanciona, se tiene que establecer cuáles serán las medidas para recuperar el bosque nativo perdido", explicó.

La normativa para permitir un desmonte no prevé frenar absolutamente todo, sino que establece garantías mínimas para que el desarrollo sea sostenible. "Hay que estudiar si el avance o el progreso no va en contra del ambiente y a su vez la protección ambiental no va en contra del progreso. Lo que tenemos que hacer siempre en cada pedido a la Secretaría de Ambiente para realizar una intervención es encontrar un punto medio, de cómo vamos a hacer esas acciones para que no ocasionen ningún tipo de inconvenientes en la conservación ambiental", describió.

En San Francisco

Hace dos semanas la Secretaría de Ambiente frenó un desmonte ilegal en un campo privado ubicado en el ingreso de San Francisco del Monte de Oro. Los inspectores ordenaron al dueño del terreno el cese de las actividades, le levantaron un acta de constatación y le dieron cinco días hábiles para presentar un descargo. "Presentaron la nota, se está realizando el análisis técnico y ahora continúa el procedimiento sancionatorio. En los próximos días tendremos novedades", precisó.

