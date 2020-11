Habilitan mapas para ver si un lote está sobre bosque nativo

La Secretaría de Medio Ambiente y Parques de la Provincia habilitó una sección en su web donde se puede verificar en qué espacios hay bosques nativos y si está prohibido o no realizar construcciones. La titular del área, Natalia Spinuzza, recomendó a quienes estén por comprar un lote corroborar la situación del terreno en los mapas de ordenamiento territorial de bosques nativos, pedir al vendedor la aprobación del estudio de impacto ambiental y la autorización de desmonte.

“El objetivo de esta campaña es poder comunicarle a toda la sociedad en qué zonas de la provincia se pueden llevar adelante loteos, teniendo en cuenta la categoría de bosque. Hay que tener en cuenta que hay una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la N° 26.331, y una ley provincial que tiene por objetivo proteger estos ecosistemas de la provincia, en ese sentido están clasificados con tres categorías dispuestas en la legislación nacional”, explicó Spinuzza.

Los bosques nativos son ecosistemas que se deben preservar dado que albergan especies de árboles y palmares. En San Luis hay especies emblemáticas como las palmeras caranday y otras como algarrobo, chañar, brea y retamo, entre otras.

En estos bosques hay gran diversidad de flora y fauna, que funcionan como servicios ambientales dado que sirven para la regulación hídrica, fijación del suelo, almacenamiento de carbono, previsión de productos forestales como la leña. A su vez, tienen un valor estético por sus paisajes, que son atractivos para el turismo.

En busca de la conservación de los bosques nativos que ocupan el 50% del territorio de San Luis, la Secretaría de Medio Ambiente y Parques puso a disposición nueve mapas orientativos, uno por cada departamento de la provincia.

En la página web de la secretaría se pueden observar tres colores, rojo, amarillo y verde: cada uno representa una categoría que regula lo que está permitido o prohibido realizar en esos espacios.

Se debe solicitar al vendedor del terreno el estudio de impacto ambiental aprobado y el permiso de desmonte

“La categoría roja se refiere al bosque que tiene un alto valor de conservación, no solamente por la importancia del bosque en sí, sino por todo el ecosistema que está asociado a él, la flora, la fauna, los recursos hídricos, el suelo, subsuelo y el clima. En este sentido es importante resguardarlo y no se permite ningún tipo de intervención. Lo que se puede hacer son investigaciones científicas o algunas actividades turísticas que no requieran ninguna intervención del bosque”, detalló la secretaria.

Sobre los espacios calificados con el color amarillo, que refieren a un nivel intermedio, Spinuzza explicó que es la de mayor superficie de los bosques de San Luis dado que ocupa el 60%.

“Tiene un valor medio de conservación y lo que la define es que es una zona en donde no existe capacidad de riego y también son áreas en donde existen distintos corredores biológicos, que son aquellas áreas necesarias para la migración de distintas poblaciones tanto de fauna como de flora. En esta categoría además de lo que se puede hacer en la categoría roja, se permiten actividades de muy baja intensidad como un rolado por ejemplo”, dijo.

La categoría habilitada para realizar construcciones y emprendimientos inmobiliarios es la verde. “En esta se pueden llevar adelante intervenciones de mayor envergadura y se pueden comenzar desarrollos urbanísticos como los loteos. La categoría verde se refiere a un 20% más o menos de las superficies de bosques que tiene la provincia”, indicó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Parques recomienda que antes de comprar un terreno, se debe verificar este mapa orientativo y posteriormente enviar un mail a medioambienteyparques@gmail.com, donde deberán solicitar información sobre la autorización de desmonte y la declaración de impacto ambiental del lote.