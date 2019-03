San Luis reclama por los fondos para bosques nativos

La Provincia hizo gala esta semana de una de sus cualidades que la destaca en el país, esta vez por el bien del medio ambiente: los reclamos a Nación para el cumplimiento de derechos a las provincias. Tras una reunión este miércoles entre legisladores y representantes de seis provincias, que concertó la senadora Eugenia Catalfamo y de la que participó Natalia Spinuzza, secretaria de Medio Ambiente, se logró que el gobierno nacional se comprometa al pago de los fondos adeudados destinados a la conservación de los bosques nativos.

“Logramos poner este tema en la mesa y se han comprometido que en el plazo de 12 días en la Provincia, que tiene todo cumplimentado, nos van a hacer las transferencias que nos corresponden”, detalló Spinuzza a El Diario de la República.

Según explicó la funcionaria, la actual Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “incumple” varios puntos a la ley de bosques (26.331) que establece presupuestos mínimos para la conservación de los bosques de todas la provincias. Los principales son el artículo 31, que establece el porcentaje de fondos que tienen que ir a las provincias en base a lo que se acuerda en el presupuesto y el 36, que se refiere a la administración de los fondos entre la autoridad nacional y las jurisdicciones

Sobre el artículo 31 “se establece que el 0,03 por ciento del presupuesto tiene que ir destinado a la conservación de bosques. Este año es el porcentaje más bajo de asignación a ese fondo, no llega a ser el 4,5 por ciento del total de lo que se tendría que enviar a las provincias”, agregó. De lo asignado a cada jurisdicción, un 70 por ciento se destina a los titulares de los campos donde existe bosque nativo y el 30 restante a equipos técnicos y bienes necesarios como camionetas, para poder controlar la actividad en los espacios verdes protegidos

Mientras que en el 36 "se violó porque se definió de manera unilateral la conformación de un fideicomiso, conformado por un comité ejecutivo exclusivamente integrado por el secretario Sergio Bergman y sus funcionarios, dejando afuera a las provincias”, detalló Spinuzza. A su vez se dejó afuera al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), la representación natural a nivel federal de los problemas medioambientales. “El Cofema es el que debería opinar y no tiene ni voz ni voto ni participación. Se ha pedido en varias reuniones el reglamento del fideicomiso, la conformación, dicen que lo están trabajando y eso ha generado mucha desconfianza entre las provincias”, recordó la funcionaria.

Spinuzza marcó que la derivación deficiente viene desde 2010, cuando se puso en vigencia la ley. De 37 mil millones que se tendrían que haber derivado, solo se transfirieron 3 mil millones. A ello se le suma que aún no recibieron los fondos de 2018.

“Recibimos esta propuesta intermedia y esperamos que se pueda cumplir con la palabra, esto es prioritario para las provincias. Desde que está la ley, aunque hayamos recibido menor porcentaje, el desmonte en el país ha bajado significativamente. Es el único instrumento que tenemos para garantizar el cuidado de los bosques nativos y el costo humano, material, de vehículos y combustible que conlleva”, aseguró.

Las otras provincias que participaron del reclamo fueron Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Entre Ríos y San Juan. La primera reunión ocurrió este miércoles en el Senado. No solo participó la puntana Catalfamo, sino que también el resto de los legisladores que forman parte de la Comisión de Ambiente, que preside Pino Solanas. “Invitaron 14 veces al secretario de Medio Ambiente para tratar este tema”, recordó la funcionaria. A partir del encuentro se elaboró un documento en común, pidiendo por los fondos. Al día siguiente se realizó una asamblea extraordinaria de la Comisión de Bosques, en los que pidieron un cuarto intermedio para plantear el problema de fondos. Los esfuerzos parecen haber dado sus frutos.

Para Spinuzza no es casual la falta de atención del Gobierno en el área. “No hay ninguna intención seria respecto al cuidado del medio ambiente. Independientemente del cambio de grado de ministerio a secretaría, este problema se viene desde que asumió este gobierno nacional", remarcó.