Otra muerte en un partido de fútbol amateur

Un hombre de unos 35 años murió mientras jugaba al fútbol en las instalaciones que el club Sol de Mayo tiene en el Parque Industrial Norte, de la ciudad de San Luis. La causa del deceso que un fulminante paro cardiorespiratorio.

Los detalles que han trascendido a los medios indican que el dramático episodio ocurrió cerca de los últimos minutos del martes. El futbolista en medio del partido que disputada le advirtió a sus que no se sentía bien y que se retiraba del juego.

Mientras caminaba por la zona media de la cancha y de acuerdo a testigos, de repente se sentó y se desvaneció sobre el campo de juego.

Las primeras atenciones la recibió de parte de sus camaradas, quienes avisaron además al 911 y a la Comisaría Cuarta y el personal del SEMPRO realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero todos los esfuerzos para reanimarlos fueron en vano, no pudieron evitar el fallecimiento.

Este caso trajo a la memoria la muerte de otro futbolista que el 18 de diciembre del 2025, en similares circunstancias, perdió la vida en la Villa Deportiva de San Luis.