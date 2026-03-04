  • Nuestras redes
Policiales

Robaron y causaron destrozos en una capilla

Fue en la Capilla San Antonio de Padua de la ciudad de San Luis. Revolvieron todas las dependencias y sustrajeron el cáliz con hostias consagradas y elementos del Sagrario. 

Por redacción
| Hace 7 horas
