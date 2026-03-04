Un hombre que vivía en la calle murió en plena vía pública

Este miércoles, en la esquina de Bolívar y San Martín, en pleno centro de la ciudad capital, se produjo la muerte de un hombre de unos 53 años que vivía en situación de calle.

Por lo que ha trascendido, el hombre —que dormía al lado de un kiosco— se descompuso y habría sufrido un infarto. Paramédicos del Sempro constataron el fallecimiento en el lugar.

El deceso motivó un operativo policial y la interrupción del tránsito en una de las esquinas más transitadas del microcentro.

El caso reinstaló de inmediato el debate sobre la situación de pobreza que se observa en los principales centros urbanos y, de igual modo, en las poblaciones más pequeñas de la provincia.