  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Jueves 05 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Jueves 05 de Marzo de 2026

EN VIVO

Ciudad de San Luis

Un hombre que vivía en la calle murió en plena vía pública

Fue en la esquina de Bolívar y San Martín, frente a la sede de ATE. Dormía al lado de un kiosco.

Por redacción
| Hace 8 horas

Este miércoles, en la esquina de Bolívar y San Martín, en pleno centro de la ciudad capital, se produjo la muerte de un hombre de unos 53 años que vivía en situación de calle.

 

Por lo que ha trascendido, el hombre —que dormía al lado de un kiosco— se descompuso y habría sufrido un infarto. Paramédicos del Sempro constataron el fallecimiento en el lugar.

 

El deceso motivó un operativo policial y la interrupción del tránsito en una de las esquinas más transitadas del microcentro.

 

El caso reinstaló de inmediato el debate sobre la situación de pobreza que se observa en los principales centros urbanos y, de igual modo, en las poblaciones más pequeñas de la provincia.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo