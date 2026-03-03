Vecina del paraje San Miguel denunció abandono y condiciones sanitarias críticas

Una imagen que lo grafica todo. El deplorable estado del camino. Foto: gentileza.

La paciencia de los habitantes del paraje San Miguel, ubicado en las proximidades a Quines, parece haber llegado a su límite. A través de una dura publicación en sus redes sociales, la vecina Julieta Ocaña hizo pública la "insoportable" situación que atraviesa la zona, centrando su reclamo en la falta de servicios básicos y el deterioro ambiental.



Uno de los puntos más críticos señalados es el estado de la exruta nacional 79. Según la denuncia, el camino se encuentra totalmente intransitable debido a la falta de mantenimiento por parte de las motoniveladoras y, fundamentalmente, por la formación de lagunas de aguas contaminadas.



Estas emanaciones, según detalló la vecina, provienen de un establecimiento de engorde de ganado cercano, lo que genera un foco infeccioso en plena vía pública.



La indignación de la comunidad se extiende también a la falta de agua potable en todo el paraje, una carencia que consideran una "vergüenza" para la convivencia diaria. En su descargo, Ocaña dirigió duras críticas a la intendenta Antonella Macías, al diputado Javier Gimenez y al senador Diego García.



"A ver si dejan de estar sacándose fotitos y se preocupan más por el pueblo", expresó con bronca la vecina en su cuenta de Facebook, donde además reclamó por el incumplimiento de promesas electorales: "Prometieron que iban a arreglar las calles y ¿qué pasó? Parece que hasta La Reina vive gente y los demás que se arreglen".



El reclamo subraya la disparidad en la atención de las necesidades entre la zona urbana y los parajes periféricos. Los residentes de San Miguel describen el escenario como una situación de "abandono", donde deben convivir con calles colmadas de desechos y sin el recurso vital garantizado.



Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades mencionadas ni un plan de contingencia para el saneamiento de las aguas contaminadas que afectan el tránsito y la salud de los pobladores de la zona rural.

