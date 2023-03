Otro alumno lo agredió y debieron hacerle puntos de sutura

“Estoy dando la cara y peleando por la causa de mi hijo. Y no solo por él, porque puede pasarle a otro niño”, se quejó este viernes Julieta Ocaña, una vecina del paraje San Miguel, cerca de Quines. Esta semana, su niño de 12 años terminó con una seria lesión en la zona genital tras ser agredido por un adolescente de 17 en la escuela a la que asisten. La mujer radicó la denuncia en la Policía y obtuvo una orden de restricción de la jueza Penal Juvenil Ivana Benenatti. No obstante, acusa que las autoridades del colegio no se han comprometido con el caso y tampoco informado sobre qué medidas de protección van a adoptar para que su hijo no vuelva a ser violentado ni acosado.

El miércoles al mediodía, un preceptor de la Escuela Agrotécnica Nº 32 "Juan Pascual Pringles" de San Miguel llegó a casa de Ocaña con su hijo, que ese día debía salir a las 16. El hombre le dijo que el chico estaba lastimado y que en la sala de primeros auxilios no habían podido atenderlo porque, por la zona en la que estaba la lesión, debía estar acompañado por algún tutor.

El niño se bajó del auto llorando y le mostró lo que le habían hecho: un desgarro en la piel de cinco centímetros de largo por dos milímetros de profundidad en la base del pene. Desesperada, volvió a llevarlo a la sala, donde le hicieron las primeras curaciones y luego derivaron al hospital de Quines, donde debieron hacerle seis puntos de sutura. El médico le recetó remedios y recomendó tres días de reposo, por lo que no volvió a clases aún.

Un juzgado estableció una orden de restricción y prohibición de contacto por cualquier medio.

A Ocaña le sorprendió que la directora del establecimiento le escribiera recién cerca de las siete de la tarde y que minimizara el hecho, por lo que decidió acudir a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia V para asentar la denuncia, que caratularon como “Lesiones leves”. La Policía le informó a la Fiscalía de Instrucción 3 de San Luis y el jueves 9 fue notificada sobre la orden de restricción firmada por Benenatti, que instó a que los chichos no se acerquen ni contacten por ningún medio e insta a la escuela a tomar medidas para evitar lo mismo dentro del edificio.

“Ayer al mediodía (por el jueves) hablé con la directora y me dijo que fue cosa de niños, un juego de niños, y que al otro chico no lo pueden correr. ¿Qué esperan?, ¿que suceda algo peor?”, se quejó la madre y adujo que, según su punto de vista, la directiva quiere “tapar todo”.

Este medio intentó comunicarse con algún responsable del establecimiento, pero no fue posible.