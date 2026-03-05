“Es vergonzoso, a ese hombre lo dejaron morir en la calle”

El caso del hombre de 53 años que vivía en la calle y que este miércoles murió en plena vía pública tuvo un fuerte impacto emocional en la comunidad de la ciudad de San Luis y en la provincia. Marca que la pobreza y la indigencia golpean duro. Pero, en este hecho da la impresión generalizada que hay una situación de abandono de parte de los organismos que deben de ocupar de manera más efectiva.



“A mí no me cayó bien que en los medios se informara que este señor se descompensó y murió. El señor estuvo todo el miércoles tirado en la calle, todo mojado, sin zapatos. Estuvo agonizando todo el día y por la indiferencia de quien sea, de la provincia o la municipalidad, murió en la calle”.

Este relato sobre la tragedia que sucedió en el corazón de la ciudad capital, corresponde a una mujer que el miércoles bien temprano, a las 8, fue a buscar a su mamá para llevarla a atención médica y a esa hora vio que el hombre ya estaba tirado adentro del garaje de un vecino.



“Había tres policías con este señor que estaba tirado y uno de ellos me respondió que estaba ahí porque las ambulancias no lo querían llevar”.

Al continuar con lo acontecido en la triste jornada para San Luis, la mujer de nombre Amelia, detalló que cuando regresó a las 13 , “el hombre seguía tirado, pero esta vez cerca de la puerta de mi mamá”. Entonces, “no me explico por qué no hicieron nada para ayudarlo, lo dejaron morir”. El deceso fue alrededor de las 18.



“Lo vio toda la gente, todos los que pasaban estaban impactados y no le dieron asistencia. Cómo es posible que la Policía no hiciera nada? Cómo es posible que su familia no hiciera nada? . Es vergonzoso, a este hombre lo dejaron morir. Todo el mundo lo vio”, cuestionó Amelia que también se mostró algo molesta con aquellos que quieren orientar o justificar su muerte porque era alcohólico. “Lo lamentable de todo esto es que murió sin asistencia, que murió tirado. Yo no le echo la culpa a la Policía, pero debe haber un responsable”, completó.