Enviaron a la cárcel al joven que baleó en la cabeza a un policía

Fernando Alexander Carrizo fue trasladado a la Penitenciaria Provincial imputado por el delito de “Tentativa de Homicidio”, a raíz de los disparos que efectuó contra un policía. El casco de seguridad que tenía puesto el efectivo, evitó una tragedia.

El incidente se registró el pasado 22 de febrero en una vivienda situada en la esquina de las calles Ramon Valdez y Suipacha, donde se desarrollaba una fiesta clandestina. Por ruidos molestos, los vecinos llamaron al 911.

En una audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, la jueza Natalia Pereyra Cardini dispuso el traslado de Carrizo al Servicio Penitenciario Provincial donde deberá cumplir tres meses de prisión preventiva.

Al iniciar la audiencia Fiscalía -representada por Maximiliano Bazla y Cecilia Framini- realizó nuevamente una descripción de los hechos, enumeró evidencias incorporadas al legado de investigación y fundamentó el pedido de preventiva para Fernando Alexander Carrizo.

En cuanto al otro investigado, Alexis Gatica, Fiscalía explicó que las evidencias recolectadas no permitían sostener la formulación en su contra y en ese sentido, solicitó su inmediata libertad. Pidió además que se le imponga una prohibición de acercamiento en relación a testigos y detalló que lo solicitado, no implica un sobreseimiento o desvinculación de la causa, ya que en el transcurso de la investigación podrían surgir nuevos elementos de cargo.

La defensa –ejercida por Víctor Villegas- no se opuso a lo planteado por el representante del Ministerio Público Fiscal. En una primera etapa de la audiencia, la Juez hizo lugar a lo peticionado por Fiscalía.

Seguidamente, el Fiscal se refirió a las evidencias incorporadas: la recepción de veinte testimoniales que acreditan la existencia del hecho; como así también de las pericias realizadas.

“Carrizo tenía la intención de matar”

El fiscal sostuvo que Carrizo apuntó hacia donde estaba el personal policial utilizando un arma calibre 22. Habló de la figura de dolo y afirmó que “el imputado tenía la intención de matar”. Se refirió a las secuelas físicas y psíquicas de la víctima; mencionó la pena en expectativa prevista, como así también la violencia desplegada por parte de Carrizo.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva para Carrizo y consideró que no existen medidas menos gravosas que permitan cautelar el proceso.

Por su parte, la Defensa rechazó el pedido de medida de coerción, habló de inconsistencias en relación a algunas declaraciones y consideró que no hay otros elementos de cargo, salvo los testimonios.

La Defensa también se refirió a la pericia balística, explicó que el disparo se produjo en parábola descendente y en ese sentido, descartó la intención de matar. Aseguró que el proyectil no iba en trazo recto, sino cayendo por gravedad y que tenía baja energía cinética. Desde su punto de vista, no existió un plan criminal.

Solicitó el sobreseimiento de Carrizo y en forma subsidiaria, que cumpla prisión domiciliaria o una medida de coerción morigerada como la firma del libro.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Natalia Pereyra Cardini consideró que las evidencias descriptas por Fiscalía son suficientes como para tener por acreditada la existencia del hecho.

También consideró la violencia desplegada por el imputado, la gravedad del hecho y la pena en expectativa prevista, y dispuso la prisión preventiva por el plazo de tres meses, ordenando el inmediato traslado de Fernando Alexander Carrizo al Servicio Penitenciario Provincial. La Defensa planteó la revisión de la medida.