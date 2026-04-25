El PANE volvió con todo: un nene encontró un vidrio en la comida

La madre de un alumno de la escuela 77 Maestros Puntanos denunció que en la vianda de su hijo apareció un vidrio que pudo haberle causado un daño muy grande al alumno. Además, señaló que el nene es celíaco y no se respetó esa condición en la entrega.

El hecho representa el regreso de las irregularidades que desde el año pasado se encuentran en el PANE; el programa del Gobierno Provincial que entrega la comida a los chicos que van a los establecimientos puntanos y que generó la intoxicación de cientos de alumnos.

La denunciante, que hizo una publicación en su perfil de Facebook el viernes a la tarde, dijo que su hijo asiste a la escuela primaria y que mientras comía se encontró con un vidrio. Enojada, me envió un mensaje a la directora del establecimiento, con las fotos que certificaban su denuncia, y recibió una escueta respuesta: “Gracias por avisar”.

“Mi preocupación –dijo la mujer- es que puede haber vidrios más chiquitos que el que encontró mi hijo”. Además la mujer reclamó que las autoridades “tomen cartas en el asunto”.

El recipiente plástico en el que le entregaron la vianda a su hijo tiene escrito a mano en la parte superior de la tapa la leyenda “Sin lácteo”, cuando en realidad, más allá de que el nene puede ser intolerante a la lactosa, debería recibir una sin gluten, debido a su diagnóstico de celíaco.