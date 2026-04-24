Se viene un fin de semana de otoño en estado puro

Es probable que desde la madrugada del sábado hasta el mediodía del domingo, algunas lluvias de variada intensidad recorran la provincia y permanezcan de manera aislada, a la vez que se produzca un progresivo descenso de la temperatura, en parte a causa de los vientos fuertes.

Con ese anuncio, la Red de Estaciones Meteorológicas anticipó que el último fin de semana de abril será plenamente otoñal. Aunque el viernes 24 tendrá temperaturas más altas que el promedio semanal: la máxima será de 23 grados, pero por la mañana habrá neblina en el norte de la provincia. Por la noche es probable que las nubes pueblen el cielo y comiencen a armar las lluvias del sábado.

El 25 la jornada estará inestable y habrá un leve descenso de la temperatura que mantendrá el cielo nublado con precipitaciones que se establecerán en el centro y norte provincial, aunque por la tarde tenderá a despejarse. En promedio, se esperan mínimas de 8 grados y máximas de 19 con viento del sur.





El domingo, por su parte, habrá una mejora parcial en las condiciones del tiempo, con una mañana fresca y una tarde templada que será posible, en parte, gracias al cielo despejado. Las mínimas bajarán abruptamente hasta los 3 grados y las máximas no superarán los 15.