Le rompieron la camioneta y le robaron más un millón de pesos a un paciente oncológico

Un paciente oncológico que vive en Unión y que vino a San Luis para continuar su tratamiento recibió la mala noticia de que le habían robado de su camioneta, tras romper el vidrio, más de un millón de pesos con que iba a pagar a los médicos.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad que filmaron -el jueves a la madrugada- el accionar del delincuente, quien primero con una piedra rompió el vidrio lateral de la camioneta que estaba estacionada en calle Maipú a metros de Bolívar, en pleno centro capitalino, y luego metió la mano en el interior del coche.

El ladrón sustrajo un estuche con documentación y el dinero en efectivo. Después escapó hacia la zona céntrica y durante el trayecto fue arrojando la documentación. En su itinerario, sobre una casilla de gas dejó el estuche que fue hallado por un docente.

El damnificado hizo la denuncia policial y brindó algunos datos del delincuente, al que apodarían “El Porteño” y suele limpiar vidrios o vender medias por las calles del centro de San Luis.