El Frente Sindical San Luis rechazó el proyecto para multar a quienes revisen la basura

Mientras la situación económica es cada vez más brutal y la gente tiene que subsistir buscando en la basura, el concejal -aliado de Maximiliano Frontera y Claudio Poggi- quiere multar a quienes revuelven los residuos. Foto: archivo.

El Frente Sindical San Luis manifestó su absoluto rechazo al proyecto de ordenanza presentado por el concejal de PRO, Lucas Sapino, que busca aplicar multas a las personas que hurguen bolsas de residuos en la vía pública. Desde el sector sindical aseguraron que esta medida representa una persecución contra los sectores más vulnerables de la sociedad en un contexto de profunda crisis económica.



Las organizaciones gremiales denunciaron que revolver en la basura no es una elección, sino una necesidad extrema para subsistir, recolectar elementos para vender o reciclar. En este sentido, criticaron con dureza la postura del edil oficialista, señalando que la sanción económica solo profundizará la marginalidad y la deuda de familias que ya se encuentran en situación de calle o con necesidades básicas insatisfechas.

El comunicado. Foto: gentileza Darío Martinelli.



Asimismo, el comunicado enfatizó que la problemática no se soluciona mediante modificaciones en el Código de Faltas, sino a través de políticas sociales y de empleo genuino. El agrupamiento sindical sostuvo que una ciudad no se limpia persiguiendo el hambre, sino garantizando trabajo digno, contención y derechos fundamentales.



Finalmente, el Frente Sindical hizo un llamado a la reflexión y exigió que el proyecto sea desestimado por considerarlo injusto e ineficaz para abordar la realidad social que atraviesa San Luis.