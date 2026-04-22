Celdrán y Viano acusan al fiscal Estrada de defender imputados y hablan de una “mafia”

La audiencia en la causa El Caburé dejó un escenario explosivo. Los abogados querellantes Pascual Celdrán y Alejandro Viano apuntaron directamente contra el fiscal de instrucción Leandro Estrada, a quien acusaron de apartarse de su rol y actuar como defensor de los imputados.

“Es vergonzoso. Nunca vi en 27 años que un fiscal defienda a un imputado”, lanzó Celdrán, quien además deslizó que Estrada podría estar “presionado o con intereses” dentro de la causa. En la misma línea, sostuvo que el funcionario “terminó siendo abogado defensor de Ricardo André Bazla”, imputado por múltiples delitos.

Las críticas no se limitaron al Ministerio Público. Celdrán también cargó contra Fiscalía de Estado y mencionó a funcionarios como Claudio Poggi, Ricardo Endeiza, Federico Trombotto, Flavio Ávila y Rafael Berruezo, a quienes vinculó en un entramado que calificó como “una mafia”.

Por su parte, Alejandro Viano reforzó esa postura al asegurar que el fiscal “desconoce la prueba” incorporada al expediente y realiza afirmaciones “sin investigar”. Incluso señaló que existen chats y documentación que comprometerían a Bazla, Darío Oviedo Helfenberger, y Trombotto en maniobras irregulares vinculadas al campo y a la producción de maíz.

Según Viano, la controversia gira en torno al ingreso a una propiedad privada y la apropiación de la producción, en un contexto donde —afirmó— “no existía notificación ni facultad legal para actuar”. Además, cuestionó que se invoque un supuesto “poder de policía” para justificar esos procedimientos.

Ambos letrados coincidieron en que la causa podría derivar en impunidad. “Va a pagar solo Darío Oviedo”, advirtió Celdrán, quien además denunció intentos de presión y hasta maniobras de extorsión mediática.

Pese a la dureza del escenario, Viano aseguró que continuará impulsando el caso, no descartó denunciar a Estrada y anticipó que podrían recurrir a medios nacionales para visibilizar la situación.