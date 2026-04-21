La Punta, entre entregas y reclamos: casas con grietas, desmontes y tensión política

La situación habitacional en La Punta atraviesa un escenario de profunda ambivalencia. Lo que debería ser el cierre de un ciclo de espera para decenas de familias se ha transformado en un foco de conflicto que combina deficiencias edilicias, alertas ecológicas y un clima de hostilidad en el ámbito legislativo local.



El sueño de la casa propia, bajo la lupa



El pasado 12 de diciembre de 2025, el gobernador Claudio Poggi encabezó la entrega de 20 viviendas a familias que aguardaron más de 14 años por una respuesta del Estado. Sin embargo, la alegría del acto oficial contrasta con la realidad de otros adjudicatarios que ya habitan las unidades.



Las denuncias por la baja calidad constructiva han ganado terreno. Vecinos reportan que las viviendas entregadas no cumplen con los estándares pactados originalmente. Entre los problemas más graves se encuentran: filtraciones constantes en los techos, grietas estructurales en paredes y hundimiento de suelos.



Incluso se registra riesgo edilicio ya que al menos una familia está en una situación crítica debido al deterioro acelerado de su unidad, ante lo que denuncian como una "indiferencia" por parte de las autoridades competentes.



Expansión y controversia ambiental



En paralelo a los reclamos, el plan de obras continúa. Actualmente, bajo el programa "Tenemos Futuro", se ejecutan 30 nuevas unidades con avances en mampostería y fundaciones, sumadas al anuncio realizado en febrero de 2026 de otras 70 viviendas distribuidas entre La Punta, El Volcán y Candelaria.



No obstante, el avance de las máquinas ha despertado la resistencia de grupos ambientalistas y vecinos del barrio 125 Viviendas. Las protestas se centran en el desmonte de terrenos vírgenes destinados a estos nuevos complejos, advirtiendo sobre el impacto irreversible en el ecosistema local y la falta de planificación sustentable en una zona ya castigada por el avance urbano.



Un Concejo Deliberante fracturado



Este malestar social ha tenido su eco inmediato en las instituciones. Las sesiones del Concejo Deliberante de La Punta se han convertido en el ring de una disputa política sin tregua. Los cruces y reproches entre los concejales reflejan la incapacidad de la gestión local para unificar criterios frente a la crisis.



Mientras el oficialismo provincial defiende la celeridad para saldar deudas históricas con los inscriptos, la oposición y los damnificados exigen auditorías urgentes sobre la calidad de los materiales y un freno al impacto ambiental. La Punta se debate hoy entre la necesidad habitacional y el derecho a una vivienda digna y segura, en un clima donde la tensión política parece no encontrar un punto de equilibrio.